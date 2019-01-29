Споры вокруг Киркука: Багдад направил в регион армейскую бригаду

Киркук, Ирак, , 09:34 — REGNUM Правительство Ирака направила в спорную провинцию Киркук дополнительную армейскую бригаду, сообщает 29 января Kurdistan.ru.

Данное распоряжение отдал премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди. В Багдаде данное решение объяснили обычной ротацией: бригада заменит контртеррористические силы, которые прежде размещались в провинции.

Тем не менее, по мнению курдской стороны, выраженной в словах бывшего депутата иракского парламента Шахавана Абдуллы, подобные передвижения препятствуют стабилизации ситуации в регионе.

Напомним, провинция Киркук является объектом спора между Эрбилем и Багдадом. Несмотря на то, что в настоящее время центральное правительство держит регион под своим контролем, курды не могут отказаться от своих претензий на него.

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