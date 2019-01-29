Губернатор хочет на новый срок, Пугачёвой нужна помощь: ростовская неделя

Илья Романов, , 10:41 — REGNUM

Ежегодная пресс-конференция губернатора Ростовской области, акции протеста перевозчиков зерна и сон у Вечного огня — специальный обзор ИА REGNUM о событиях в Ростовской области, оставивших след на минувшей неделе — с 21 по 27 января.

О планах на будущее

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на минувшей неделе дал ежегодную пресс-конференцию для представителей региональных СМИ. Десятки журналистов со всего региона имели возможность задать главе региона самые актуальные и острые вопросы. Суть одного из них заключалась в том, планирует ли Голубев баллотироваться на пост донского главы в 2020 году. Ввиду того, что многие интернет-издания регулярно отправляют губернатора в отставку, ответ главы региона был заслушан с особым интересом.

В частности, на вопрос журналиста портала donnews.ru ru о том, планирует ли он в 2024 году лично отчитываться перед федеральным правительством за реализацию в регионе национальных проектов, глава региона ответил утвердительно.

«Таким образом, Голубев подтвердил желание принять участие и победить в выборах главы Ростовской области, запланированных на 2020 год», — делает вывод издание.

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Не забастовка, а «брожение»

Забастовками перевозчиков зерна запомнится ушедшая неделя не только в Ростовской области, но и в Краснодарском и Ставропольском краях. Об акциях протеста со ссылкой на самих грузоперевозчиков сообщал «Коммерсантъ».

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Официальный комментарий на эту новость последовал от министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова. В частности, глава ведомства отметил, что ситуация в целом спокойная, зафиксировано лишь некоторое «брожение». Недовольство выражают те перевозчики, которые работают полулегально.

«Есть определённые конфликты между перевозчиками, которые работают полулегально либо нелегально. По тем автотранспортным предприятиям, которые работают абсолютно легально, пока такой информации [о забастовках] нет. В структуре любого товара у нас логистическая составляющая может достигать до 30%, по некоторым товарам доходит в среднем до 10−15%. Компании стараются снизить свои издержки, занижая стоимость платы за услуги перевозчиков. В связи с этим эта ситуация, собственно, и приводит к «брожению» в среде перевозчиков», — цитирует ТАСС чиновника.

ИА REGNUM напоминает, что президент ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин ранее заявлял, что в протестах участвуют 60−70% всех перевозчиков.

Помощь Примадонне

В социальные сети на минувшей неделе попала информация о том, что предприятие «Роствертол» попросили оказать спонсорскую помощь в организации юбилейных гастролей Аллы Пугачёвой. Соответствующее письмо предприятие получило от АО «Вертолеты России». Указан и конкретный размер помощи — 40 млн рублей без учёта НДС. Эти средства будут направлены на рекламные цели.

Выступление Примадонны состоится 17 апреля 2019 года.

«Это работа, прежде всего, на повышение узнаваемости продуктов и брендов за счет упоминаний в контексте спонсируемых мероприятий», — приводит сообщение «Ростеха» радиостанция «Говорит Москва».

Операция прошла успешно

19 января 2019 года в Ростовской областной клинической больнице впервые проведена трансплантация донорского органа подростку. Говорить об успешности операции можно только сейчас, когда состояние 15-летнего пациента полностью соответствует прогнозам.

«Трансплантированный орган функционирует удовлетворительно. Школьник восстанавливается в отделении реанимации больницы под наблюдением не только специалистов этого лечебного учреждения, но и урологов и нефрологов областной детской клинической больницы», — уточнили в региональном минздраве.

В очереди на пересадку юный пациент находился с лета 2018 года. С врождённой патологией не могли справиться хирурги, результатов не дал и программный гемодиализ.

На всё воля Минкульта РФ

О состоянии Ростовского государственного цирка, которое уже не первый год тревожит общественников, посетителей, спросили главу региона Василий Голубева журналисты.

Донской губернатор отметил, что капитальный ремонт здания цирка — это прерогатива Министерства культуры РФ. Региональные власти уже направили два обращения в ведомство. Но пока должного внимания Минкульта России добиться не удалось.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2018 года бывший директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко отмечал, что здание цирка на сегодняшний день опасно для массового пребывания людей.

«Наши дети в опасности. Артисты, приезжающие радовать своим творчеством, проживают в ужасающих и опасных для их жизни и здоровья условиях — в цирковой гостинице. Времени тянуть дальше нет никакой возможности. «Росгосцирк» продолжает бездействовать в направлении безопасности людей и начала капитального ремонта. Цирк без капитального ремонта 60 лет, общежитие для артистов — 50 лет», — написал Резниченко на своей странице в Facebook.

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Сон у Вечного огня

Ростовских интернет-пользователей удивил своим поступком горожанин, судя по всему, не имеющий определённого места жительства. Уснувшим его запечатлели у мемориала «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе. Мужчина спал прямо в чаше Вечного огня.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то посчитал действия снимающего некорректными по отношению к человеку, который просто мог плохо себя почувствовать, другие отметили, что ничего предосудительного в поведении мужчины нет

«Он же шашлыки не жарит», — отметила Татьяна Н.

«Он не хулиганит, не дебоширит, не пьет алкоголь и не занимается вандализмом в этом месте. Он просто спит. Я бы большинство вот таких фотографирующих подростков выгоняла оттуда — они уж точно не умеют себя вести в таких священных местах», — считает Линда М.