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Губернатор хочет на новый срок, Пугачёвой нужна помощь: ростовская неделя

Политика

О главных событиях в Ростовской области за неделю — с 21 по 27 января

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Губернатор хочет на новый срок, Пугачёвой нужна помощь: ростовская неделя
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ростов-на-Дону

Илья Романов, 29 января 2019, 10:41 — REGNUM  

Ежегодная пресс-конференция губернатора Ростовской области, акции протеста перевозчиков зерна и сон у Вечного огня — специальный обзор ИА REGNUM о событиях в Ростовской области, оставивших след на минувшей неделе — с 21 по 27 января.

О планах на будущее

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на минувшей неделе дал ежегодную пресс-конференцию для представителей региональных СМИ. Десятки журналистов со всего региона имели возможность задать главе региона самые актуальные и острые вопросы. Суть одного из них заключалась в том, планирует ли Голубев баллотироваться на пост донского главы в 2020 году. Ввиду того, что многие интернет-издания регулярно отправляют губернатора в отставку, ответ главы региона был заслушан с особым интересом.

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Пресс-конференция губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича
Иллюстрация: Фото пресс-службы Губернатора Ростовской области
Пресс-конференция губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича

В частности, на вопрос журналиста портала donnews.ru ru о том, планирует ли он в 2024 году лично отчитываться перед федеральным правительством за реализацию в регионе национальных проектов, глава региона ответил утвердительно.

«Таким образом, Голубев подтвердил желание принять участие и победить в выборах главы Ростовской области, запланированных на 2020 год», — делает вывод издание.

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Не забастовка, а «брожение»

Забастовками перевозчиков зерна запомнится ушедшая неделя не только в Ростовской области, но и в Краснодарском и Ставропольском краях. Об акциях протеста со ссылкой на самих грузоперевозчиков сообщал «Коммерсантъ».

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Официальный комментарий на эту новость последовал от министра транспорта Ростовской области Андрея Иванова. В частности, глава ведомства отметил, что ситуация в целом спокойная, зафиксировано лишь некоторое «брожение». Недовольство выражают те перевозчики, которые работают полулегально.

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Зерно в амбаре
Зерно в амбаре

«Есть определённые конфликты между перевозчиками, которые работают полулегально либо нелегально. По тем автотранспортным предприятиям, которые работают абсолютно легально, пока такой информации [о забастовках] нет. В структуре любого товара у нас логистическая составляющая может достигать до 30%, по некоторым товарам доходит в среднем до 10−15%. Компании стараются снизить свои издержки, занижая стоимость платы за услуги перевозчиков. В связи с этим эта ситуация, собственно, и приводит к «брожению» в среде перевозчиков», — цитирует ТАСС чиновника.

ИА REGNUM напоминает, что президент ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин ранее заявлял, что в протестах участвуют 60−70% всех перевозчиков.

Помощь Примадонне

В социальные сети на минувшей неделе попала информация о том, что предприятие «Роствертол» попросили оказать спонсорскую помощь в организации юбилейных гастролей Аллы Пугачёвой. Соответствующее письмо предприятие получило от АО «Вертолеты России». Указан и конкретный размер помощи — 40 млн рублей без учёта НДС. Эти средства будут направлены на рекламные цели.

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Алла Пугачева
Serge Serebro news.vitebsk.cc
Алла Пугачева

Выступление Примадонны состоится 17 апреля 2019 года.

«Это работа, прежде всего, на повышение узнаваемости продуктов и брендов за счет упоминаний в контексте спонсируемых мероприятий», — приводит сообщение «Ростеха» радиостанция «Говорит Москва».

Операция прошла успешно

19 января 2019 года в Ростовской областной клинической больнице впервые проведена трансплантация донорского органа подростку. Говорить об успешности операции можно только сейчас, когда состояние 15-летнего пациента полностью соответствует прогнозам.

«Трансплантированный орган функционирует удовлетворительно. Школьник восстанавливается в отделении реанимации больницы под наблюдением не только специалистов этого лечебного учреждения, но и урологов и нефрологов областной детской клинической больницы», — уточнили в региональном минздраве.

В очереди на пересадку юный пациент находился с лета 2018 года. С врождённой патологией не могли справиться хирурги, результатов не дал и программный гемодиализ.

На всё воля Минкульта РФ

О состоянии Ростовского государственного цирка, которое уже не первый год тревожит общественников, посетителей, спросили главу региона Василий Голубева журналисты.

Донской губернатор отметил, что капитальный ремонт здания цирка — это прерогатива Министерства культуры РФ. Региональные власти уже направили два обращения в ведомство. Но пока должного внимания Минкульта России добиться не удалось.

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Ростовский государственный цирк
Vadim Zhivotovsky
Ростовский государственный цирк

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2018 года бывший директор Ростовского цирка Дмитрий Резниченко отмечал, что здание цирка на сегодняшний день опасно для массового пребывания людей.

«Наши дети в опасности. Артисты, приезжающие радовать своим творчеством, проживают в ужасающих и опасных для их жизни и здоровья условиях — в цирковой гостинице. Времени тянуть дальше нет никакой возможности. «Росгосцирк» продолжает бездействовать в направлении безопасности людей и начала капитального ремонта. Цирк без капитального ремонта 60 лет, общежитие для артистов — 50 лет», — написал Резниченко на своей странице в Facebook.

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Сон у Вечного огня

Ростовских интернет-пользователей удивил своим поступком горожанин, судя по всему, не имеющий определённого места жительства. Уснувшим его запечатлели у мемориала «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе. Мужчина спал прямо в чаше Вечного огня.

Мнения комментаторов разделились. Кто-то посчитал действия снимающего некорректными по отношению к человеку, который просто мог плохо себя почувствовать, другие отметили, что ничего предосудительного в поведении мужчины нет

«Он же шашлыки не жарит», — отметила Татьяна Н.

«Он не хулиганит, не дебоширит, не пьет алкоголь и не занимается вандализмом в этом месте. Он просто спит. Я бы большинство вот таких фотографирующих подростков выгоняла оттуда — они уж точно не умеют себя вести в таких священных местах», — считает Линда М.

regnum author Илья Романов
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