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В МИД РФ прокомментировали запись в блокноте Болтона

Политика

После пресс-конференции по Венесуэле на странице блокнота фоторепортеры разобрали надпись «5 тыс. солдат в Колумбию»

В МИД РФ прокомментировали запись в блокноте Болтона
Gage Skidmore
Джон Болтон

Москва, 29 января 2019, 09:15 — REGNUM  Дестабилизация ситуации в Венесуэле осуществляется с территории Колумбии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в своем Facebook запись в блокноте помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона об отправке в Колумбию солдат.

По словам российского дипломата, после пресс-конференции по Венесуэле на странице блокнота Болтона фоторепортеры разобрали надпись «5 тыс. солдат в Колумбию».

«Напомню, «возвращение демократии» в Венесуэлу, а, называя вещи своими именами, дестабилизация ситуации в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января стало известно, что самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо провел беседу с главой США Дональдом Трампом.

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Политический кризис в Венесуэле
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