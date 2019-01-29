Вашингтон передал Душанбе военную помощь на сумму $3,8 млн

Душанбе, , 09:09 — REGNUM США передали пограничным войскам Таджикистана военную помощь на сумму $3,8 млн, сообщили 29 января в пресс-службе посольства США в республике.

В Душанбе состоялась церемония передачи помощи. В мероприятии приняли участие поверенный в делах посольства США в Таджикистане Кевин Коверт и председатель государственного комитета национальной безопасности (КНБ), генерал-полковник Саймумин Ятимов.

США передали Таджикистану наземную радарную станцию, которая должна обеспечить постоянный контроль государственной границы. Данная система позволяет непрерывно контролировать труднодоступные территории на границе.

Отметим, по официальным данным, за 27 лет двустороннего сотрудничества США выделили Таджикистану $1,8 млрд в виде помощи на развитие сельского хозяйства, частного сектора, здравоохранения, образования и других направлений.

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