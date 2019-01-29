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В Камеруне задержан лидер оппозиции

Политика

Около 300 человек собрались на месте задержания в поддержку оппозиционеров, их разогнала полиция

Дуала, Камерун, 29 января 2019, 09:12 — REGNUM  Лидер оппозиции Камеруна Морис Камто, который занял второе место на президентских выборах в октябре 2018 года, однако не признал своего поражения, был задержан в городе Дуала, сообщает RFI Kiswahili.

Камто был задержан вечером в понедельник 28 января дома у одного из своих сторонников Альберта Дзонганга и был доставлен в полицейский участок города Дуала.

После задержания около 300 человек собралось рядом с домом, полиция разогнала их, выстрелив в воздух.

Альберт Дзонганг и Кристиан Пенда Экока, сторонники Камто также были задержаны. Однако официальные власти Камеруна не подтвердили информацию о задержании.

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