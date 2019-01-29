Японский суд отказал гражданам КНР в компенсации за рабский труд

Токио, , 09:04 — REGNUM Иск 19 китайских граждан, требовавших от японских властей компенсаций за принудительный труд и пытки во время Второй мировой войны, отклонен судом японского города Осака. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Истцами изначально выступили три китайца, которые во время войны работали на верфи в Осаке и на шахте Ханаока в японской префектуре Акита. На сегодняшний день двое из них скончались, а претензии оставшегося в живых истца поддержали родственники покойных.

В обращении к суду истцы требовали 82,5 млн иен (около 50 млн. рублей). Они утверждали, что пострадавшие китайцы являлись военнопленными, однако с ними жестоко обращались в нарушение международных конвенций. Всего на шахте Ханаока работали около тысячи китайцев. Они содержались в концлагере и подняли бунт в июне 1945 года. Подавление бунта привело к гибели более 400 человек.

Суд отклонил претензии, так как Япония и Китай, восстанавливая отношения после Второй мировой войны, отказались от претензий друг к другу.

Читайте также: В Китае займутся изучением фамильных древ жертв Нанкинской резни