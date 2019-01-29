Ангела Меркель награждена американской премией Фулбрайта

Берлин, , 09:01 — REGNUM Вечером 28 января канцлеру Германии Ангеле Меркель была вручена престижная американская премия Фулбрайта, передает немецкий канал n-tv.

Присуждающая премию Ассоциация Фулбрайта «убеждена, что канцлер Меркель прекрасно выполняет свою лидирующую роль во времена глобальных кризисов и вызовов».

Церемония вручения состоялась в конференц-центре у Бранденбургских ворот в Берлине. Впервые премия Фулбрайта вручалась за пределами США. Ведущая церемонии, журналистка CNN Кристиан Аманпур подчеркнула, что для нее «большая часть вручать премию женщине, которой она так восхищается, в стране, которой она так восхищается».

Ангела Меркель в своей речи напомнила о важности компромиссов и сохранения трансатлантических отношений. Она поблагодарила США за доверие, оказанное Германии после окончания Второй мировой войны, и напомнила о роли своей страны в мире и ее международной ответственности. Она в очередной раз призвала защищать демократию от внутренних европейских угроз в лице национализма и популизма.

«Трансатлантическое партнерство основывается на общем фундаменте ценностей, демократии, прав человека и свободы. Поскольку это так, мы, Германия, Европа и США не можем желать себе лучших партнеров друг для друга. Мы никогда не должны забывать об этом, несмотря на различия, которые всегда имеются в любом партнерстве», — сказала Меркель.

Канал n-tv отмечает, что премия Фулбрайта стала символической наградой для канцлера за ее работу по противодействию политике президента США Дональда Трампа.

Премию Фулбрайта в свое время получали президент ЮАР Нельсон Мандела, президент Чехии Вацлав Гавел, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, неправительственная организация «Врачи без границ».