Штрафовать граждан за отказ ставить газовый счетчик предложили в Госдуме

Москва, , 08:40 — REGNUM Российских потребителей природного газа могут начать штрафовать за отказ ставить счетчики. Соответствующие предложения о поправках в Кодекс РФ об административных правонарушениях внес в Госдуму глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам парламентария, монтаж счетчиков газа у всех потребителей в стране должен был быть осуществлен до 2012 года, однако на сегодняшний день около 400 тыс. приборов не установлены поставщиками из-за противодействия потребителей «голубого топлива». Завальный полагает, что штрафами ситуацию удастся сдвинуть с мертвой точки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года стало известно, что Минэнерго России поддерживает инициативу внедрения так называемых умных счётчиков на газ в российских домохозяйствах.

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