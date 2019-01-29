Не всегда полезно: о йодированной соли и витаминизированном молоке

Барнаул, , 08:40 — REGNUM К инициативе российского правительства обязать производителей обогащать молоко витаминами и йодировать соль алтайский общественник и кандидат медицинских наук Константин Емешин призывает относиться с осторожностью и помнить, что организм человека индивидуален.

«Такие вещи требуют серьезных исследований. Поскольку многие исследования касаются «крайних» ситуаций. Так, например, изучение витамина С было проведено при исследовании тяжелого заболевания — цинги. И поэтому был сделан нелогичный вывод, что надо больше есть витамина С. Но оказалось, что как минимум организм просто выведет излишки. Поэтому я не сторонник таких тотальных мер, поскольку кому-то это может быть полезно, а кому-то вредно.

Для себя я использую тактику — разнообразие. Например я практикую разные марки бутилированной воды, понимая, что в одной воде избыток одних веществ, но недостаток других», — отметил эксперт, комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги заседания рабочей группы под руководством вице-премьера РФ Алексея Гордеева, по итогам которого было принято решение поручить научному сообществу совместно с «компетентными ведомствами» определить список продуктов, которые необходимо обогащать витаминами и микроэлементами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на обязательном йодировании соли и обогащении молока витаминами A и D в рамках реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года настаивает рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Алексея Гордеева.

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