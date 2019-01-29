«Без Плана Б по Венесуэле США могут опять опростоволоситься»

Вашингтон, , 08:33 — REGNUM На фоне активной поддержки нынешней администрацией США оппозиции в Венесуэле уместен вопрос, не получится ли с этим латиноамериканским государством так же, как было в случае с Сирией: Вашингтон сделает ставку на конкретный план, не имея для него альтернативы. В результате все заявления о том, что тот или иной лидер иностранного государства должен уйти, так и останутся заявлениями, пишет бывший кандидат в президенты США Патрик Дж. Бьюкенен в статье для американского издания The American Conservative.

Так, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил, что прошедшие в мае выборы главы государства, на которых был переизбран Мадуро, были сфальсифицированы. Самого себя глава Национальной ассамблеи объявил временно исполняющим обязанности президента страны. На следующий день тем не менее глава министерства обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, назвав Гуайдо марионеткой США, заявил о своей верности действующим властям.

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На этом фоне уместен вопрос о том, что в сложившихся условиях кризиса будет делать венесуэльская армия. Если военные страны на стороне Мадуро, а сам он откажется отдавать власть, каким образом США собираются заставить его уйти, задается вопросом Бьюкенен.

«С помощью вторжения? Такой шаг приведет к катастрофе. Венесуэла не Панама, Гаити или Гренада», — подчеркивает автор.

«Она больше Техаса, а ее население насчитывает более 30 млн человек», — отмечает Бьюкенен, обращая внимание, что американские военные и так заняты в других частях света.

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При этом блокада и ужесточение санкций против латиноамериканского государства приведет скорее к обострению страданий народа страны, чем к падению действующих властей. Непонятно также, поддержат ли союзники США этот курс. К тому же вполне возможно, что Мадуро так просто от власти не откажется.

«То есть мы способствуем гражданской войне в Венесуэле?» — задается вопросом бывший кандидат в президенты США. — И если в Каракасе начнутся боевые действия, что мы тогда будем делать?»

«Кто-нибудь продумал этот момент тщательно?» — добавил он.

Бьюкенен замечает, что вторжение США может в каком-то смысле помочь «некомпетентному жесткому диктатору, чья идеология поспособствовала уничтожению нации» Мадуро. Так, он может представить себя в качестве защитника страны от «империалистически настроенных янки и их внутренних прихлебателей», благодаря чему сможет получить поддержку среди простых жителей стран Латинской Америки.

Объявление Гуайдо себя временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы было частью подготовленного совместно с Вашингтоном плана, в котором приняли участие глава Государственного департамента США Майкл Помпео, советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, а также сенатором-республиканец Марко Рубио. Этот План А был поддержан и президентом США Дональдом Трампом.

Тем не менее если План А ждет провал — Мадуро, поставив под вопрос престиж США, откажется подчиниться требования Вашингтона — что тогда будут делать в Белом доме? У администрации Трампа подготовлен План Б? Бывший президент США Барак Обама, заключает автор, призывал своего сирийского коллегу Башара Асада «уйти». Прошло время, а Асад по-прежнему занимает свой, тогда как Обама давно его покинул, поэтому здесь уместен вопрос, не получится ли так же и в случае с Мадуро.

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Напомним, ранее советник Трампа по вопросам национальной безопасности Болтон заявил о том, что Вашингтон намерен отрезать «режим Николаса Мадуро» от источников дохода.

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