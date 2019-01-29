Правозащитники призвали власти Иракского Курдистана не нарушать свободу СМИ

Эрбиль, Ирак, , 08:22 — REGNUM Правозащитная организация, специализирующаяся на защите прав журналистов Metro Centre, призвала силы безопасности Иракского Курдистана соблюдать права СМИ на их деятельность, сообщает 29 января Rudaw.

Правозащитники обвинили курдских силовиков в том, что они подвергли аресту нескольких журналистов, а также закрыли их офисы после того, как репортеры осветили акции протеста против Турции.

Инциденты произошли в провинциях Сулеймания и Дохук. В настоящее время все задержанные уже отпущены на свободу, офисы СМИ также открыты после соответствующего решения судебной инстанции.

Напомним, в Иракском Курдистане состоялись акции протеста против авиаударов ВВС Турции по территории курдской автономии, в результате которых были убиты шесть мирных граждан. Протесты также не обошлись без жертв: два человека погибли.

Анкара регулярно отправляет свои истребители с военной миссией на территорию Ирака, здесь они атакуют позиции Рабочей партии Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани осудил действия РПК на территории Иракского Курдистана