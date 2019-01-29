Россия отправила в Венесуэлу самолет без пассажиров

Москва, , 08:18 — REGNUM Самолет «Боинг 777» вместимостью 500 человек вылетел из Москвы в Каракас. Борт принадлежит перевозчику, ранее не совершавшему полетов в Венесуэлу, сообщает «Новая газета».

Лайнер Nordwind Airlines был отправлен в Венесуэлу из «Внуково» чартерным рейсом 28 января в 14:00. По информации издания, пассажиров на борту не было. Известно также, что лайнер был заправлен полностью и взял на борт двойной экипаж.

Ранее российские власти призывали воздержаться от туристических поездок в Венесуэлу. Вместе с тем российский МИД не сообщал о планах по вывозу из латиноамериканской страны соотечественников, говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла находится в состоянии политического и экономического кризиса. 23 января временным главой государства себя провозгласил председатель оппозиционного парламента Хуан Гуайдо. Официальная Москва по-прежнему считает легитимным лидером избранного президента страны Николаса Мадуро.

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