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«Макрон разделяет Францию и сталкивает французов» — член партии RN

Политика

Для выхода из кризиса необходимы пропорциональные выборы в законодательные органы и роспуск национальной Ассамблеи Франции

«Макрон разделяет Францию и сталкивает французов» — член партии RN
Иван Шилов © ИА REGNUM
Эммануэль Макрон

Париж, 29 января 2019, 08:04 — REGNUM  Кандидат в Европарламент и член французской партии «Национальное объединение» (RN) Джордан Барделла обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он «разделяет Францию и сталкивает французов друг с другом», сообщает Le Figaro.

«Мы больше не можем проводить демонстрации в нашей стране, не опасаясь усиления преследований правительства», — добавил член партии RN, которая поддерживает движение «желтых жилетов» против социальной и фискальной политики правительства.

Джордан Барделла отметил, что он не призывает к восстанию против правительства. По его словам, для выхода из кризиса необходимы пропорциональные выборы в законодательные органы и роспуск национальной Ассамблеи Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года. Согласно опросу института общественного мнения во Франции, на выборах в Европарламент список партии «Вперед, Республика!» Эммануэля Макрона опережает партию «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Подробности: На выборах в Европарламент партия Макрона опережает Ле Пен — опрос

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Политическая жизнь Франции
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