Свердловского министра экономики могут вновь выбрать по конкурсу

Екатеринбург, , 08:03 — REGNUM В Свердловской области главу регионального министерства финансов могут назначить на конкурсной основе. Об этом заявил журналистами вице-губернатор Алексей Орлов.

Чиновник пояснил, что решение по данному вопросу примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее должность регионального министра экономики по собственному желанию покинул Александр Ковальчик. Чиновник перешёл на работу в администрацию Екатеринбурга и занял пост вице-мэра.

Напомним, что главой министерства финансов Свердловской области Александр Ковальчик стал в феврале 2018 года. Тогда он занял должность по итогам конкурсных процедур.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге бывший свердловский министр назначен первым вице-мэром