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Лидер шиитских ополченцев Ирака пригрозил США применением силы

Политика

Если американцы не выведут свои войска

Лидер шиитских ополченцев Ирака пригрозил США применением силы
Иллюстрация: Kurdishstruggle
Ополчение. Ирак

Багдад, 29 января 2019, 08:02 — REGNUM  Лидер одной из сильнейших шиитских группировок Ирака Каис аль-Кхазали заявил, что ожидает голосования в иракском парламенте по вопросу о выводе военных США из страны, сообщает 29 января Rudaw.

По мнению аль-Кхазали, после разгрома ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для американских военных нет больше причин для того, чтобы находится на территории Ирака.

«Я думаю, что больше половины членов парламента выступают против присутствие США в Ираке. Если американские военные хотят навязать свое присутствие силой, то мы можем также ответить силой», — добавил лидер шиитских ополченцев.

Напомним, после парламентских выборов в Ираке и решении ряда спорных вопрос с курдами, главной задачей для Багдада стал вывод американских войск с территории страны.

Военные США были выведены из Ирака в 2011 году, однако вернулись туда вновь по приглашению правительства страны в 2014 году для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Внутренняя политика Ирака
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