Кургинян: за спиной либералов стоят откровенные нацисты!

Москва, , 07:52 — REGNUM Антикоммунизм набирает обороты в России и в Мире потому что за отыгравшими своё либералами стоят настоящие нацисты, у которых консенсус на почве антикоммунизма, заявил лидер движения Суть Времени Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Высказывания русофоба Сытина не являются чем-то характерным только лишь для него, но для всей по сути, либеральной антикоммунистической общественности, у которой консенсус с нацистами на почве антикоммунизма.

«Почему разрастается антикоммунизм? Потому что либералы антисоветские антикоммунистические свою роль сыграли и отыграли полностью. А ведь антисоветские и антикоммунистические силы состояли не только из них, Гитлер был тоже антикоммунистом, и сзади всех этих либералов стояли откровенные нацисты, которые сейчас последовательно выходят на первый план сперва на Украине, а потом везде», — отметил политолог.

По словам Кургиняна, ни один народ мира никогда не проявлял такого экономического чуда и прорыва, как советский народ, который за 10 лет после разрухи гражданской войны вышел с шестого места в мире на второе.

«Это был невероятный подвиг. И если бы он этого не сделал, не было бы ни Англии, ни Франции, ни Европы. И на коленях надо стоять перед ним за то, что это было осуществлено, а не с презрением говорить о том, что это было побочным явлением (спасение Гозмана). Никто Гозмана не спасал, спасали себя и мир!», — закончил свою мысль политолог.

Напомним, что руководитель центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы Александр Сытин заявил в эфире «Вечера с Владимиром Соловьёвым», что он трудно переносит «еврейский междусобойчик» в эфире телепередачи, а также призвал оставить возможность Германии строить свою идентичность вокруг гитлеризма.

Отметим, что 28 января на своей страничке в социальной сети Facebook еще один известный либерал Леонид Гозман заявил, что не испытывает «никакой благодарности к Советскому Союзу и лично товарищу Сталину» за спасения еврейского народа от нацизма, потому что «у Красной Армии не было задачи спасения евреев», а была «задача победы над врагом» и «обеспечения послевоенной экспансии СССР», которые «были решены ценой ужасных жертв».

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