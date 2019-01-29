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Депутат Рады: «Северный поток-2» — «большой провал» Украины

Политика

«Это (строительство «Северного потока — 2") большой провал»

Депутат Рады: «Северный поток-2» — «большой провал» Украины
Иллюстрация: Nao24.ru
Без газа

Киев, 29 января 2019, 07:44 — REGNUM  Попытки политиков Украины остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» завершились провалом. Об этом заявил в эфире NewsOne депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Вадим Ивщенко.

«Это (строительство «Северного потока — 2») большой провал за последние годы украинской дипломатии, украинских лидеров, президентов», — сказал депутат.

По его словам, украинские политики, которые уже не смогут остановить строительство российского газопровода, сами это допустили.

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Напомним, ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne заявил, что завершение контракта с РФ о транзите голубого топлива в Европу приведет к падению экономики Украины.

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