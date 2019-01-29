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Лидер «Океана Эльзы» отказался поддержать кандидатов в президенты Украины

Политика

Вакарчук хочет для Украины «настоящих изменений», а потому важны «не фамилии, а идеи»

Лидер «Океана Эльзы» отказался поддержать кандидатов в президенты Украины
Reactor691
Святослав Вакарчук

Киев, 29 января 2019, 07:37 — REGNUM  Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук не намерен поддерживать кого-либо из претендентов на президентский пост. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала ZIK.

Вакарчук отметил, что планов выступить в поддержку какого-либо из кандидатов у него нет. Он хочет для Украины «настоящих изменений», а потому значение имеют «не фамилии, а идеи».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января Вакарчук объявил, что не будет бороться за президентское кресло на выборах в 2019 году. Украинский политолог Юрий Романенко полагает, что отказ Вакарчука выгоден действующему лидеру Петру Порошенко.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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