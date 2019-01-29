В Якутии делят деньги между районами и городскими округами

Якутск, , 07:39 — REGNUM В Госсобрание Якутии внесён законопроект, которым предлагается увеличить долю НДФЛ, которая будет зачисляться в бюджеты городских округов. Средства нужны в том числе столице республики Якутску на строительство школ и детских садов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ил Тумэна.

«Доходы бюджетов городских округов не могут обеспечить финансовую потребность по реализации долгосрочных инвестиционных проектов, связанных с социально-экономическим развитием города, — констатировал на заседании комитета Госсобрания по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации депутат Виктор Фёдоров. — Столице не хватает образовательных и дошкольных учреждений. Принятие данного законопроекта позволит обеспечить доходными источниками часть расходных полномочий городских округов, что позволит решить первоочередные основные задачи города и улучшить качество жизни горожан».

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Речь идёт об отчислениях налога на доходы физических лиц. Нормативы этих отчислений, остающихся в бюджете городских округов, предлагается увеличить с 25 до 30% по одной статье закона «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Якутии» и с 40 до 45% по другой.

Если этот законопроект будет принят, сумма, на которую вырастет бюджет Якутска, составит почти 570 млн рублей. Однако члены курирующего бюджетные вопросы комитета Госсобрания республики пришли к выводу, что такие законодательные изменения приведут к уменьшению финансирования муниципалитетов республики, а потому законодательный акт рекомендовано отклонить.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске катастрофически не хватает школ. В некоторых учреждениях образования были вынуждены даже убрать учительские, спортзалы и столовые, а количество учеников в классах многих школ достигает 40.