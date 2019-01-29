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В ОБСЕ предложили новый мирный план по Донбассу

Политика

Этот план должен заменить Минские договоренности, которые не выполняются сторонами

Вена, 29 января 2019, 07:27 — REGNUM  Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) подготовила новый план мирного урегулирования конфликта в Донбассе. О его деталях в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung рассказал специальный представитель действующего главы ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Мартин Сайдик.

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Сайдик отметил, что одно из ключевых пунктов соглашения — выборы на территории народных республик — должны проходить исключительно под контролем Организации Объединённых Наций, с военным и полицейским компонентами.

«У ОБСЕ задача оценивать избирательный процесс, а поэтому она не может организовывать выборы. К тому же добавляется аспект безопасности», — сказал Сайдик.

Кроме того новый план урегулирования предполагает создание «агентства ЕС» по восстановлению Донбасса.

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Сайдик уточнил, что новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре 2018 года в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции. По его словам, новый план урегулирования должен быть поддержан парламентами России и Украины.

Утвердить новый план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, призванный заменить Минские договоренности, которые не выполняются сторонами, специальный представитель действующего главы ОБСЕ на Украине Мартин Сайдик предложил «нормандской четвёрке» 28 января 2019 года.

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ОБСЕ планирует усилить работу по урегулированию конфликта в Донбассе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в январе 2019 года, действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе сосредоточит внимание на решении военного конфликта на Украине. Он отметил, что кризис на Украине требует более активного вмешательства со стороны международного сообщества.

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Минские соглашения и их выполнение
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