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В Страсбурге запустят мемориальный проект в память о жертвах нацизма

Политика

На мемориале будут выгравированы имя, адрес, дата рождения и смерти человека, убитого нацистами

Страсбург, Франция, 29 января 2019, 07:30 — REGNUM  В Страсбурге поставят первые мемориальные камни в память о жертвах нацизма, сообщает Le Figaro.

«Приблизительно 53 мемориала появятся в эльзасской столице к 21 мая 2019 года», — объяснил Ричард Абоаф, преподаватель истории искусств.

Проект поможет людям вспомнить судьбу жертв нацизма, евреев, цыган и политических противников, «наталкивая» взгляд прохожих на эти камни. На них выгравированы имя, адрес, дата рождения и смерти человека, убитого нацистами.

«Это важный для нас мемориальный проект, имеющий символическое значение», — заявил Ричард Абоаф, осудив определенное «отрицание» нацистского прошлого.

Речь идет о «примирении Страсбурга с его памятью», добавил он, напомнив, что 890 евреев были депортированы в эльзасскую столицу.

Напомним, каждый мемориальный камень стоит около 120 евро. Финансирование проекта осуществляется за счет муниципалитета, заинтересованных лиц или доноров.

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