Мадуро дал разрешение на открытие секции интересов США в Венесуэле

Каракас, , 07:26 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро санкционировал открытие секции интересов США в стране после разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном, передает венесуэльский канал TeleSur 29 января.

На встрече с вернувшимися из США сотрудниками венесуэльского посольства Мадуро объявил, что дал разрешение на работу семи американским чиновникам: это решение в рамках мирной дипломатии, которой придерживается Венесуэла.

«Я верю в слово, в политику, в человека, в дипломатию. Я был министром иностранных дел команданте [Уго] Чавеса в течение семи лет и шесть лет был президентом. Я умею интерпретировать политические моменты», — сказал он.

Венесуэла также откроет свою секцию интересов в США. Секция интересов — это орган с минимальным необходимым количеством сотрудников, выполняющий консульские функции при разрыве дипломатических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. Его немедленно признали США и страны «группы Лимы». В ответ Николас Мадуро разорвал дипломатические отношение с США и выдворил американских дипломатов из Венесуэлы в течение 72 часов.

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