США официально выдвинули обвинения против компании Huawei

Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Министерство юстиции Соединенных Штатов официально предъявило обвинения китайской компании Huawei и ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу в промышленном шпионаже, мошенничестве и других преступлениях, об этом сообщает CNN.

«Мы выдвинули обвинения против телекоммуникационного гиганта Huawei и его партнеров по почти 20 пунктам», — заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер.

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По данным Минюста, дочерние структуры китайской компании с 2012 года пытались получить данные у компании T-Mobile. Кроме того, сотрудники компании в Нью-Йорке обвиняются в отмывании средств и мошенничестве. Обвинения предъявлены также в отношении финдиректора Мэн Ваньчжоу.

Как сообщало ИА REGNUM, Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде по запросу США в декабре 2018 года по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана. Власти Китая выразили американской стороне протест и потребовали аннулировать ордер на арест топ-менеджера.

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