Главы МИД России и Казахстана приняли план сотрудничества на 2019–2020 годы

Москва, , 07:22 — REGNUM Министр иностранных дел Казахстана Байбут Атамкулов совершил свой первый официальный визит в Москву и встретился с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым, сообщили 28 января в пресс-службе МИД республики.

В ходе переговоров стороны обсудили сотрудничество в политической и экономической сферах. В частности, министры уделили внимание развитию сотрудничества в транспортно-транзитной, топливно-энергетической и военно-технической сферах.

Стороны также обсудили сотрудничество двух стран в многостороннем формате. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ключевым международным вопросам. По итогам переговоров министры подписали план сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2019−2020 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и Россией составил $15,7 млрд, что на 6% больше, чем в январе-ноябре 2017 года.

Читайте также: За 11 месяцев товарооборот между Казахстаном и Россией вырос на 6%