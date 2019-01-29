Экс-вице-губернатор Приморья возглавил администрацию губернатора Забайкалья

Чита, , 07:12 — REGNUM В аппарате нового главы Забайкалья произошло знаковое назначение. Вместо уволенного накануне Дмитрия Кочергина руководить администрацией губернатора будет бывший вице-губернатор Приморья Сергей Нехаев. Сегодня, 29 января, на официальном сайте региона по этому поводу сказано, что соответствующее распоряжение подписано накануне.

Комментируя своё назначение, Сергей Нехаев отметил, что работы предстоит много.

«Есть поручение главы Забайкалья Александра Осипова сделать работу исполнительной власти региона максимально открытой, результативной. Это касается всех направлений: кадровой, информационной и внутренней политики, работы с обращениями граждан, системного и доверительного взаимодействия с депутатским корпусом. Много предстоит решить в направлении развития местного самоуправления. Остро стоит задача по повышению эффективности работы всего госаппарата. Для этого есть все возможности. Будем работать: открыто, быстро, эффективно», — отметил Сергей Нехаев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что руководитель администрации губернатора Забайкальского края 38-летний Дмитрий Кочергин работает до 28 января и покидает свой пост, стало известно на прошлой неделе. Первые отставки в новом правительстве Забайкалья начались в начале декабря 2018 года. Своих кресел лишились также первый заместитель председателя правительства Александр Кулаков и министр сельского хозяйства Владимир Лоскутников.

Из биографии Сергея Нехаева известно, что родился он 17 января 1980 года в Саратове. Отучившись на политолога в Саратовском госуниверситете, он работал в местной мэрии, правительстве Саратовской области, системе избирательных комиссий на выборах различных уровней, позже возглавлял Агентство по печати и СМИ Архангельской области.

Карьера в Приморье началась с должности советника губернатора Приморья по вопросам внутренней политики. В 2012 году был назначен директором департамента информационной политики администрации Приморского края и пресс-секретарем губернатора Приморского края. В 2015 году стал вице-губернатором Приморского края. В 2016 году вошел в управленческую команду регионов — совместный образовательный проект Агентства стратегических инициатив и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. В 2017 году работал первым заместителем генерального директора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

После приезда в Забайкалье в октябре 2018 года Нехаев работал внештатным советником врио губернатора, а позже занял пост замруководителя представительства региона при правительстве РФ.

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