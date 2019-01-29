Владимир Соловьёв: весь мир закрывает глаза на геноцид советского народа!

Москва, , 06:15 — REGNUM О несправедливости отношения к жертве советского народа в Великой Отечественной войне, которую так называемое «мировое сообщество» стремится не замечать или девальвировать, заявил телеведущий Владимир Соловьёв в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Что меня бесит как еврея… Для меня эти шесть с половиной миллионов погибших евреев — это не проходящая боль. Но я и советский человек! Двадцать шесть миллионов наших соотечественников — это что, не геноцид? Это что, не катастрофа? Весь мир делает вид, что двадцать шесть миллионов уничтоженных советских людей — это так, мусор исторического процесса. Это акт геноцида по отношению к новой исторической общности — советскому человеку. Пытаются это забыть, а это нельзя забывать!» — заявил телеведущий.

По его словам, большой ошибкой Советского Союза было не довести до логического завершения признание геноцида советского народа наравне с геноцидом евреев, поскольку нашему народу Гитлером было предписано точно такое же уничтожение под корень, как и еврейскому. По словам Соловьёва, он точно так же считает трагедией и геноцид армянского народа турками и прочими.

«Когда какая-то сволочь появляется и начинает рассуждать о «Гитлере-освободителе» и о гражданской войне сороковых годов, как еврей и советский человек, я могу сказать точно, куда в этот момент у меня тянется рука. К перу, чтобы написать о нём всё, что я думаю, и повесить на лоб», — заявил телеведущий.

Напомним, что украинский гость студии «Вечера с Владимиром Соловьёвым» Вячеслав Ковтун заявил, что нападение Гитлера на Советский Союз было не чем иным, как «общеевропейским крестовым походом против большевизма», а также не увидел ничего плохого в том, чтобы считать русских за «нелюдей».

Читайте также: Украинский эксперт на российском ТВ выразил солидарность с Гитлером

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян: идеология «Открытого общества» начала реабилитацию нацизма в мире