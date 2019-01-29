Минюст США: Расследование Мюллера близится к завершению

Вашингтон, , 05:46 — REGNUM Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве» в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году подходит к завершению, заявил врио главы минюста США Мэтью Уитэкер на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, расследование уже близится к завершению, и в скором времени спецпрокурор Мюллер представит итоговый доклад. Уитекер подчеркнул, что всё, что вышло за рамки расследования, будет рассмотрено минюстом. Он добавил, что ведомство уже получило ряд запросов из различных комитетов конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января американские конгрессмены Ричард Блюментал и Чак Грассли внесли законопроект, согласно которому спецпрокурор Мюллер должен опубликовать итоговый доклад по результатам расследования.

Инициаторы законопроекта считают, что общественность и жители США имеют право знать все детали и факты по особо важным вопросам, для расследования которых и назначается спецпрокурор.

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