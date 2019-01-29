Депутатам Якутии от ЕР ищут общественных помощников. Или легальных ботов?

Якутск, , 05:31 — REGNUM «Молодая гвардия Единой России» в Якутии объявила массовый набор молодых людей, обладающих навыками работы в соцсетях и медиапространстве. Организован соответствующий конкурс с целью найти депутатам партии общественных помощников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

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От кандидатов также требуются достижение 18-летнего возраста, грамотность, поддержка идей и целей партии. Отбирать претендентов будут на собеседовании. В предварительной анкете от кандидатов требуется указать ссылки на свои аккаунты в социальных сетях и количество подписчиков. Желающие записаться в общественные помощники также должны сразу определиться, какому народному избраннику они намерены помогать и почему вообще хотят заниматься этой деятельностью.

ИА SakhaDay предполагает, что таким образом «Единая Россия» намерена запустить в республике «фабрику троллей».

«Причем, это массовый набор. Допустим, депутатов Ил Тумэн данной партии примерно 40, и у каждого будет по 1−2 общественных помощника, это уже целая армия для соцсетей Якутии, способная влиять на общественное мнение», — отмечает издание. СМИ также полагает, что общественные помощники будут фактически являться легализованными ботами.

Как сообщало ИА REGNUM, членов «Единой России» в Свердловской области намерены обучить правильно реагировать на участившиеся скандалы и новостные поводы. С этой целью будет проработан специальный алгоритм. А в марте состоится общероссийский партийный семинар, темой которого станут новые вызовы, векторы развития и политическое позиционирование проектов ЕР.