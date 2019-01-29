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Коэн всё же решился выступить в конгрессе США 8 февраля

Политика

Правоохранители пообещали защитить его вместе с семьёй

Вашингтон, 29 января 2019, 05:30 — REGNUM  Экс-адвокат американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн вновь согласился дать показания в спецкомитете по разведке Палаты представителей конгресса США, заседание которого состоится 8 февраля, заявил председатель комитета Адам Шифф.

По его словам, заседание будет проходить в закрытом режиме. Он отметил, что спецкомитет продолжает сотрудничество с Коэном и правоохранительными органами, которые должны защитить экс-адвоката Трампа и его семью.

Как сообщало ИА REGNUM 17 января адвокат Коэна Лэнни Дэвис заявил, что его подзащитный может отменить свое выступление в конгрессе. По его словам, Коэн переживает за свою жизнь и жизнь своей семьи, так как Трамп якобы может попытаться ему отомстить.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-адвокат Трампа боится выступить в конгрессе США

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