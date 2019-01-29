Кургинян: идеология «Открытого общества» начала реабилитацию нацизма в мире

Москва, , 05:24 — REGNUM Приравнивание коммунизма и нацизма необходимо для того, чтобы жертву и агрессора поменять местами, стереть память о Великой Отечественной войне и Холокосте, заявив в итоге, что Гитлер не виноват, евреи сами напросились, заявил лидер движения Суть Времени Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Наша нация готова на это? Наше государство, наш народ, понимает, что только ты начни каяться за коммунизм и на этом все кончится. Будет сказано: «вы это терпели 70 лет, этот ужас, вы — народ неполноценный, вы теперь будете находиться под внешним управлением еще 140 лет и постепенно исправляться». Совершенно не понятно, ни за что каяться, ни как можно приравнять одну из гуманистических идеологий коммунизм к яростному антигуманизму — нацизму», — заявил политолог.

По его словам, в этом приравнивании и кроется вся главная суть процесса уравнивания коммунизма и нацизма, который вовсю открыто навязывается и продавливается в Европе и который хотят на полную катушку запустить в России. Приравнять, по сути, квинтэссенцию гуманистических идей, коей является коммунизм с воплощением зловещего человеконенавистничества, которым является нацизм — невозможно.

«Как это можно приравнять — непонятно. Для того, чтобы это сделать были осуществлены совершенно специальные усилия какого-нибудь, скажем Карла Поппера или кого-нибудь еще, когда было сказано «Открытое общество и его враги». Ну тогда надо понять, что как открытое общество, так сразу враги, а во-вторых, что этими врагами были объявлены Платон, Гегель и очень много кто, не только Маркс и другие люди», — заявил политолог.

По его словам, если взять на вооружение эту идеологию, вообще национальное существование человечества невозможно и именно идеология открытого общества впервые приравняла коммунизм и нацизм, после чего начался страшный процесс, логическим завершением которого будет стирание памяти о Холокосте и будет заявлено, что Гитлер не виноват, а евреи сами напросились. Без этого столь желанное некоторым силам оправдание Гитлера невозможно.

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян: декоммунизация ведется для унижения русских и восхваления Гитлера