Гражданин России, задержанный в Таиланде, согласился на экстрадицию в США

Бангкок, , 05:28 — REGNUM Российский гражданин Антон Богданов, арестованный в Таиланде по запросу Соединенных Штатов в ноябре 2018 года по обвинениям в киберпреступлениях, согласился на экстрадицию в США, сообщили в посольстве России в Таиланде.

Сообщается, что на заседании суда Богданов объявил о своем согласии на высылку в Соединенные Штаты и отказался оспорить в таиландском суде американский запрос на экстрадицию. В посольстве подчеркнули, что помимо трех обвинений, предъявленных Богданову ранее, на суде появилось еще три новых.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2018 года российский гражданин Антон Богданов был задержан в аэропорту Пхукета в Таиланде по запросу США на его экстрадицию. Власти Таиланда никаких претензий к Богданову не имеют. Сам задержанный российский гражданин отвергал свою причастность к киберпреступлениям.

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