США обвинили двух украинцев в киберпреступлениях

Вашингтон, , 05:17 — REGNUM В Соединенных Штатах обвинили двух жителей Киева в хакерских атаках на базу данных комиссии по ценным бумагам США (SEC), говорится в сообщении американского минюста.

Сообщается, что 27-летний Артем Радченко и 26-летний Александр Еременко обвиняются в 16 эпизодах, в том числе во взломе базы данных SEC и кибермошенничестве. По данным следствия, обвиняемые с февраля 2016 по март 2017 года похитили более тысячи секретных документов, содержащих коммерческую тайну, и торговали ими. Минюст США уже подал иск против украинцев. Им грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2018 года на Украине были задержаны члены хакерской группировки, воровавшие персональные данные пользователей интернета. За год от киберпреступлений хакеры получили прибыль в размере $22 млн.

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