Вторник, 29 Января 2019 года
05:17:49 МСК

США обвинили двух украинцев в киберпреступлениях

Политика

Им грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тысяч

Вашингтон, 29 января 2019, 05:17 — REGNUM  В Соединенных Штатах обвинили двух жителей Киева в хакерских атаках на базу данных комиссии по ценным бумагам США (SEC), говорится в сообщении американского минюста.

Сообщается, что 27-летний Артем Радченко и 26-летний Александр Еременко обвиняются в 16 эпизодах, в том числе во взломе базы данных SEC и кибермошенничестве. По данным следствия, обвиняемые с февраля 2016 по март 2017 года похитили более тысячи секретных документов, содержащих коммерческую тайну, и торговали ими. Минюст США уже подал иск против украинцев. Им грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2018 года на Украине были задержаны члены хакерской группировки, воровавшие персональные данные пользователей интернета. За год от киберпреступлений хакеры получили прибыль в размере $22 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине разоблачили хакеров, ворующих учетные записи PayPal и eBay

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кибербезопасность и киберпреступность
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить