В Пентагоне ошибаются в расчётах. Десять «Сарматов» способны уничтожить США

Москва, , 05:02 — REGNUM Десять российских тяжелых межконтинентальных баллистических ракет РС-28 «Сармат» способны уничтожить всё население Соединённых Штатов, сообщил военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, пишет еженедельник «Звезда».

Комментируя публикации американских экспертов, которые наводнили прессу в США после демонстрации российских военных разработок в марте 2018 года, Леонков отметил, что в Штатах просчитались, оценивая боеспособность «Сармата».

"Там кто-то еще уверен, что российских 1.550 ядерных зарядов (согласно ограничениям по Договору СНВ-3) хватит лишь на гарантированное уничтожение от 32 до 35 млн граждан США, — отмечает эксперт. — Поэтому-то «ястребы» в Пентагоне, Белом доме и конгрессе рассчитывают на победу в войне с Россией».

Он напомнил, что в результате ядерного удара Соединённых Штатов по японским городам Хиросиме и Нагасаки погибли, по первоначальным данным, в общей сложности 200 тысяч человек, причём через пять лет их число выросло в два раза.

Тогда мощность ядерных бомб составляла в среднем 20 килотонн, таким образом одна килотонна убивала сразу пять тысяч человек.

«Одна наша новая МБР РС-28 «Сармат» способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн. Это может унести жизни от 33,75 до 37,5 млн человек в густонаселённых районах США, — отмечает Леонков. — Десять «Сарматов» уничтожат всё американское население».

Эксперт отметил, что при любом сценарии нападения США на Россию агрессор будет полностью уничтожен.

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