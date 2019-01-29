США планируют разместить в Японии новый радиолокатор

Вашингтон, , 04:57 — REGNUM Соединенные Штаты планируют установить к 2025 году в Японии совеременную наземную радиолокационную станцию (РЛС) в рамках укрепления своей противоракетной обороны (ПРО), сообщает японская газета Yomimuri.

По данным издания, такая РЛС сможет отслеживать запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в том числе и с мобильной пусковой установки, и передавать оперативно информацию о месте старта, траектории полета ракеты для дальнейшего перехвата системой ПРО. Аналогичную РЛС планируется также разместить к 2023 году и на Гавайях.

Газета отмечает, что РЛС такой мощности может оказывать негативное воздействие на окружающую среду. Это может вызвать протест местных властей в Японии. Также в 2023 году Япония намерена развернуть два американских комплекса ПРО Aegis, что также вызвало негативную реакцию со стороны местных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января замглавы Пентагона Джон Руд заявил, что США намерены создать готовую систему ПРО в космосе ко второй половине 2020-х годов. По его словам, размещение таких систем в космосе призвано противостоять угрозе гиперзвукового оружия.