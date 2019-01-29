Кургинян: декоммунизация ведется для унижения русских и восхваления Гитлера

Москва, , 04:48 — REGNUM Декоммунизация, проводимая и в мире и навязываемая России направлена на реабилитацию Гитлера и уничтожение русской национальной идентичности, заявил лидер движения Суть Времени Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам политолога, с самого начала декоммунизации, которая началась в Перестройку, было понятно, что рано или поздно она превратится в ренацификацию восхваление Гитлера по принципу сообщающихся сосудов: чем выше градус декоммунизации, тем выше апологетика нацизма.

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«Что такое декоммунизация у нас — это комплекс вины, навязанный комплекс вины: кайтесь, вы должны каяться, вы должны за все платить и так далее и тому подобное. И внутри всего этого дела рано или поздно подвиг советского народа в Великой Отечественной войне просто не может не быть забыт», — заявил политолог.

По его словам, немецкая денацификация, проводимая по отношению к немецкому народу, который, безусловно, в ответе за те преступления, что были им совершены, тоже была не так проста, как кажется. Денацификациторы в ФРГ ударили не столько по нацизму, сколько по великой немецкой культуре

«Как бы отвратителен не был Гитлер, но ведь денацификация — это особое мероприятие по такому сокрушению немецкой идентичности. Я никогда не понимал, почему в денацификации должен участвовать Шиллер, например ил Гёте или кто-нибудь еще. А Классическая немецкая культура начинает уничтожаться… Кстати, в ГДР этого не было», — отметил эксперт, добавив, что декоммунизация как раз направлена на слом русской идентичности при всей невозможности уравнивания и даже сравнения коммунизма и нацизма, настолько они противоположны.

Напомним, что украинский гость студии передачи Соловьёва Вячеслав Ковтун назвал агрессию нацистской Германии во главе с Гитлером против Советского Союза «общеевропейским крестовым походом против большевизма» и заявил, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы русских называть «москалями», «оккупантами» и «сепарами», потому что они «не люди». Настолько откровенно декоммунизация направлена на ренацификацию.

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