Водитель грузовика, протаранившего кортеж Додона, отделался штрафом

Кишинёв, , 04:05 — REGNUM Водитель грузовика, который в сентябре 2018 года въехал в кортеж президента Молдавии Игоря Додона и столкнулся с автомобилем главы государства, оштрафован на 20 тыс. леев (около 1 тыс. евро). Как сообщило агентство Infotag, водитель признан виновным в совершении ДТП.

В ходе судебного процесса водитель пояснил, что дорога была мокрой, а перед ним ехал микроавтобус, который внезапно остановился. Он попытался объехать появившееся препятствие по встречной полосе, в результате чего произошло столкновение. Согласно показаниям водителя, в условиях сильного дождя и ограниченной видимости, он не заметил кортеж президента, который двигался на высокой скорости.

ИА REGNUM напоминает, что авария с участием двух автомобилей из кортежа президента Молдавии произошла 9 сентября 2018 года на трассе Кишинев-Калараш. Малотоннажный грузовик, который перевозил куриное мясо, выехал на встречную полосу и столкнулся с президентским «Мерседесом». Автомобиль главы государства перевернулся, также пострадал джип охраны. Глава государства получил травмы и был доставлен в больницу, однако позже заявил, что он и его семья не получили серьезных травм.

Президент Игорь Додон тогда назвал аварию «странной», а депутаты из пропрезидентской Партии социалистов написали в социальных сетях, что авария была «преднамеренным покушением на жизнь президента». В Службе государственной охраны Молдавии версию покушения на президента исключили на 100%.

Читайте ранее в этом сюжете: Авария с участием кортежа президента Молдавии Додона: покушения не было