Холокост в Молдавии: пропаганда фашизма в Молдавии все еще разрешена

Кишинёв, , 03:54 — REGNUM В Молдавии прошли мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в парламенте страны открылась выставка фотографий, книг и исторических документов, посвященная памяти жертв Холокоста на территории Молдавии.

Также в Национальной библиотеке Молдавии открылась тематическая книжная выставка «Холокост — право на память» и выставка фотодокументов «История евреев». Так же прошли открытая лекция и показ документальных фильмов. На книжной выставке представлено около 50 книг из коллекции библиотеки, а на выставке фотодокументов можно ознакомиться с воспоминаниями выживших после Холокоста и увидеть примерно 400 фотографий.

Президент Молдавии Игорь Додон по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста принял участие в церемонии поминовения 6 миллионов евреев, уничтоженных в годы Второй Мировой войны, среди которых 350 тысяч были убиты на территории Молдавии. «Трагедия Холокоста стала символом трагедии и боли, невиданной жестокости и полного презрения к человеческой жизни. Уважая память, мы должны смотреть в будущее. Преступления, подобные Холокосту, не должны больше повториться. Это наш общий долг и, без преувеличения, сама важная и актуальная задача мирового сообщества», — заявил глава государства.

Он отметил, что «мы и сегодня сталкиваемся с попытками разделить общество по национальному, расовому и религиозному признаку, с проявлениями антисемитизма, русофобии, агрессивного отношения к другим народам, культурам и традициям». Додон пообещал, что как президент страны в скором времени выдвинет ряд законодательных инициатив о полном запрете пропаганды фашизма в Молдавии и привлечении к ответственности тех лиц, которые продвигают такие идеи.

Напомним, Национальный день памяти жертв Холокоста отмечается в Молдавии с 2015 года. В 2014 году парламент Молдавии осудил Холокост, приняв политическое заявление о принятии доклада Международной комиссии по изучению Холокоста под председательством Эли Визеля. Политическая декларация осуждает любые попытки игнорировать и отрицать Холокост.

При этом в Молдавии, отметим, вопреки общеевропейской практике отсутствует законодательно закрепленная ответственность за отрицание Холокоста, чем пользуются многие «либеральные» историки и политики, оправдывающие действия румынского фашистского режима Иона Антонеску. Все шаги по восстановлению и сохранению исторической памяти о Холокосте в Молдавии, как и в соседней Румынии, осуществляются только под давлением международных организаций и сталкиваются с сопротивлением местных политических и академических элит.

В 1941—1944 гг., напомним, румынская армия принимала участие во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии и представляла собой крупнейший союзный контингент из числа стран-сателлитов Германии (267 727 человек). На оккупированных Румынией территориях Молдавии, Приднестровья и Украины в период с 1941 по 1944 год румынскими фашистами было уничтожено, по разным данным, от 380 000 до 600 000 евреев. Геноциду и депортациям подверглись евреи и цыгане и на территории самой Румынии. В частности, только в ходе Ясского погрома в июне — июле 1941 года по приказу Иона Антонеску румынскими солдатами были убиты от 13 до 15 тыс. евреев.

Румыния до 2004 года не признавала своего участия в Холокосте, возлагая всю вину за геноцид на нацистскую Германию. В 2004 году под давлением международных еврейских организаций Румыния официально, устами тогдашнего президента Иона Илиеску, признала свою ответственность за геноцид евреев и цыган как на территории самой Румынии, так и на оккупированных территориях в ходе Второй мировой войны. Данный шаг последовал после того, как исследование, осуществленное в 2003 году международной комиссией во главе с лауреатом Нобелевской премии, писателем Эли Визелем подтвердило, что с 1940 по 1944 год жертвами румынских пособников Гитлера стали около 400 тысяч евреев, большинство из которых проживало на оккупированных румынскими войсками территориях Украины и Молдавии. Впоследствии в Румынии также был принят закон, в соответствии с которым отрицание Холокоста является уголовно наказуемым преступлением, однако на практике данный закон пока не применялся.

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