Минюст предложил «учитывать форс-мажор» при наказании за коррупцию

Москва, , 03:54 — REGNUM Поправки, учитывающие форс-мажор при совершении российскими чиновниками коррупционных действий, разрабатываются Минюстом РФ, передает РБК.

В разработке соответствующих поправок участвуют Генпрокуратура, МВД, Следственный комитет РФ и Минтруд РФ.

Речь идет о том, что коррупционные действия не будут считаться преступлением, если они совершены «при обстоятельствах непреодолимой силы». То есть нарушивший антикоррупционное законодательство не будет наказан, если будет доказано, что он не мог соблюдать правовые нормы:

«В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством РФ не предусмотрено».

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