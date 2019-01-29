Мадуро: Американские санкции против PDVSA аморальны

Каракас, , 03:35 — REGNUM Аморальным назвал введение Вашингтоном санкций в отношении венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA президент Боливарианской республики Николас Мадуро.

Венесуэльский президент на встрече с дипмиссией, возвратившейся из Соединенных Штатов 28 января, заявил, что Вашингтон позволил себе действия, которые являются не только противозаконными, но еще и аморальными.

Такие действия, отметил венесуэльский президент, требуют международного вмешательства. Мадуро подчеркнул, что уже сделал распоряжения, чтобы глава PDVSA подал жалобу в международные суды.

Напомним, на фоне политической дестабилизации в Венесуэле, спровоцированной проамериканской оппозицией, Вашингтон ужесточил и расширил санкции в отношении Боливарианской республики.

Так, активы PDVSA на сумму семь миллиардов долларов будут заблокированы американским минфином. Соответствующее заявление сделал Джон Болтон, помощник президента Штатов по нацбезопасности.

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