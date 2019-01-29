Китайские эксперты нашли нарушения договора РСМД со стороны США

Пекин, , 03:14 — REGNUM Нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности допущено американской стороной, считают китайские эксперты, пишет Global Times.

«Нарушителем» является американская «суперпушка» — артиллерийское орудие, о котором стало известно совсем недавно. Дальность «суперпушки» — 1 610 км.

По словам китайских специалистов, это на самом деле баллистическая ракета средней дальности, подпадающая под действие РСМД, а название «суперпушка» — всего лишь прикрытие. Новшество — аналог ракеты DF-26, разработанной в Китае.

Напомним, под действие РСМД подпадают ракеты дальности 500 — 5 000 км. Американцы стремятся выйти из договора, обвиняя в нарушениях Москву. И их не убеждают в соблюдении Россией договора никакие доводы.

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