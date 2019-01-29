Секретарь Совбеза Карабаха назвал обвинение против Кочаряна смехотворными

Ереван, , 02:31 — REGNUM Обвинение в свержении конституционного строя вызывает смех, заявил журналистам в секретарь Совета национальной безопасности Нагорно-Карабахской Республики Виталий Баласанян, сообщает aysor.am.

«Что означает свергнуть конституционный строй? Конституционный строй может свергнуть сила, которая не является властью, зачем человеку во власти свергать конституционный строй?», — сказал Баласанян.

В качестве примера Баласанян отметил, что это то же самое, если бы нынешний премьер Никол Пашинян свергнет сегодня конституционный строй, чтобы остаться премьер-министром.

Он заявил, что армия не участвовала в событиях 1 марта 2008 года, в разгоне демонстрантов. На вопрос, кто же тогда стрелял из «Черемухи», он ответил, что это были внутренние войска.

«Армия не имеет такого вооружения, никогда не имела. Это внутренние войска оснащены таким оружием», — сказал Баласанян.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и по официальным данным проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования, говоря о массовых и беспрецедентных нарушениях во время выборов. 1−2 марта 2008 года власти пошли на разгон митингующих, что вылилось в столкновения сил правопорядка и митингующих, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены. Тогдашняя оппозиция обвиняет власти в использовании армии в разгоне митингующих, что запрещено Конституцией Армении.

Занимавший тогда пост президента Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. Он в данный момент находится под арестом. В качестве обвиняемого привлечен также генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который был отпущен под залог в 5 млн. драмов, и бывшие министры обороны Армении Микаел Арутюнян и Сейран Оганян.

Согласно материалам следствия, 1 марта 2008 года в результате применения спецсредства «Черемуха-7» погибло три человека, ещё трое получили ранения.