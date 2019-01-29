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Генпрокуратура США официально обвинила Huawei по 20 пунктам

Политика

Обвинения также выдвигаются против партнеров китайской корпорации

Вашингтон, 29 января 2019, 02:23 — REGNUM  Официальные обвинения предъявлены китайской корпорации Huawei американской генпрокуратурой, передает CNN.

Комментируя решение генпрокуратуры, Мэтью Уитакер, и. о. главы американского надзорного ведомства, заявил:

«Сегодня мы объявляем, что выдвигаем уголовные обвинения против телекоммуникационного гиганта Huawei и его партнеров по почти двум десяткам предполагаемых преступлений».

Уточняется, что китайскую корпорацию Вашингтон обвиняет в шпионаже в отношении американской компании T-Mobile, у которой Huawei якобы хотела похитить данные, относящиеся к коммерческой тайне. Кроме того, китайскую компанию обвинили в нарушении санкционных запретов, наложенных американцами на Иран.

По словам Уитакера, выдвинуты и официальные обвинении в отношении арестованной по американской инициативе Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei.

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Напомним, Ваньчжоу находится под арестом уже второй месяц. Задержана она была по запросу Соединенных Штатов во время поездки в Канаду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января американские СМИ распространили информацию, что власти США готовы предъявить Ваньчжоу официальные обвинения.

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