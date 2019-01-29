Оскандалившийся в ПАСЕ депутат Рады полагается на СБУ

Киев, , 02:04 — REGNUM Толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву украинский депутат Борислав Береза не собирается «что-то менять» в связи с комментариями в его адрес после скандала в ПАСЕ, сообщает «Громадське».

Комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что перед Скабеевой нужно извиниться, депутат заявил: СБУ пока не предупреждает его о каких-то угрозах.

«Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они мне бы сообщили», — сказал Береза.

К тому же, по его мнению, ему и извиняться не за что. Поэтому меры безопасности он не усиливает и ходит по «по улицам Киева сам, без охраны», и ездит не только на своем авто, но и на общественном транспорте.

«Почему я должен что-то менять?» — сказал он.

Напомним, после того, как в ПАСЕ Береза толкнул Скабееву, Кадыров заявил, что депутату лучше извиниться.

Читайте подробнее: Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву

Читайте ранее в этом сюжете: Толкнувший Скабееву депутат Рады не боится Кадырова и не будет извиняться