Сенат США хочет отчетов от спецпрокурора Мюллера

Вашингтон, , 01:47 — REGNUM Американские сенаторы Ричард Блюментал (Демократическая партия) и Чак Грассли (Республиканская партия) внесли в конгресс США законопроект, согласно которому спецпрокурор Роберт Мюллер, курирующий расследование по делу о так называемом «российском вмешательстве» в президентские выборы в Соединенных Штатах 2016 года, должен опубликовать доклад по итогам своего расследования. Об этом говорится в официальном заявлении инициаторов законопроекта.

Сообщается, что законопроект будет касаться не только Мюллера и его расследования, но и любых специальных прокуроров, занятых вопросами особой важности. Сенаторы считают, что американский народ и общественность имеют право знать все факты по особо важным вопросам. Считается, что законопроект, в случае его принятия, позволит обществу лучше понять, чем же именно занимался спецпрокурор.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер уже больше года расследует дело о якобы вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его сторонники неоднократно опровергали все подозрения, выдвинутые командой Мюллера. Так, например, экс-советник Трампа Роджер Стоут назвал это расследование политически ангажированным.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведенному газетой The Washington Post и телекомпанией ABC, 50% жителей США сомневаются, что результаты расследования Мюллера будут объективными и справедливыми. В беспристрастность и справедливость итогов расследования верят только 43% респондентов.

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