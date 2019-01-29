Порошенко внес изменение в закон о госрегистрации религиозных общин

Киев, , 01:24 — REGNUM Изменения внесены в украинское законодательство о процедуре госрегистрации религиозных общин, сообщили в пресс-службе главы Украины.

Соответствующий закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица» подписал украинский президент Петр Порошенко. Закон был принят Верховной радой 17 января 2019 г.

В законе прописано, как религиозная организация сможет изменить свою подчиненность религиозным центрам, которые функционируют на Украине, а также за пределами этой страны.

В пресс-службе пояснили, что в законе указаны механизмы, которые будут определять, как именно законом было установлено, «что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава».

Уточняется, что теперь религиозная организация, решившая изменить свою подчиненность, должна уведомить об этом центральный орган исполнительной власти, реализующий госполитику в сфере религии, или Киевскую и Севастопольскую администрации.

Отметим, что украинские власти упомянули Крым, который они продолжают считать своей территорией.

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