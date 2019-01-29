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Трамп не видит в экс-главе Starbucks конкурента на выборах

Политика

По его мнению, Шульц не рискнет участвовать в президентской гонке

Вашингтон, 29 января 2019, 01:21 — REGNUM  Экс-глава сети кофеен Starbucks Говард Шульц не рискнет выдвинуться кандидатом на пост президента США в 2020 году, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«У Говарда Шульца кишка тонка, чтобы выдвинуться в президенты! Смотрел «60 минут» с его участием, я соглашусь с его словами, что он не «самый умный человек». Тем более, что у Америки уже такой есть! Я только об одном переживаю — чтобы Starbucks исправно платил аренду в Trump Tower», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января американский телеканал CNN сообщил, что экс-глава Starbucks Говард Шульц рассматривает возможность участия в президентских выборах в США в 2020 году в качестве кандидата. Предполагается, что Шульц может выдвинуться в качестве независимого кандидата. Экс-глава сети кофеен известен своей критикой как в адрес действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, так и представителей Демпартии США.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-управляющий Starbucks подумывает о борьбе за пост главы США

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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