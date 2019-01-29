Схватка за Венесуэлу глобальна…

Сергей Шакарянц, , 00:55 — REGNUM

Новый конфликт между Россией и США начинается… с южноамериканской Венесуэлы. И мы ничуть не преувеличиваем. Ситуация крайне сложная, и сценарий может обернуться самым неожиданным образом. Мир с тревогой и озабоченностью следит за тем, как США посредством продажных марионеток-венесуэльцев пытались повторить… ничто иное, как, например, апрельские события 2018 года в Армении. Ну, или — события февраля 2014-го на Украине. В чём отличие? В сути. Последователи легендарного полковника и пламенного южноамериканского, боливарианского революционера Уго Чавеса, умерщвлённого спецслужбами США, несмотря на то, что и в Венесуэле удалось всколыхнуть «уличных молокососов», как выразился президент Венесуэлы Николас Мадуро, пользуются и популярностью, и поддержкой подавляющего большинства населения. Их поддерживает армия, большая часть Национальной гвардии. Сейчас известно, что о поддержке законно, конституционно избранного президента Мадуро заявили и руководители 19 штатов (из 23) Венесуэлы — большинства административных единиц этой страны…

Чавеса и его верного ученика и последователя — Мадуро, венесуэльские олигархи, венесуэльские преступники, проститутки, либералы, и вся остальная шваль, куда входят и местные «клиенты"-грантоежки с рук, допустим, USAID, Национальный демократический институт (NDI) США, Международный республиканский институт (IRI) США и т.д., обвиняли и обвиняют в авторитаризме. Это так. Но в этом нет и не может быть ничего удивительного. В Латинской Америке почти все власти — авторитарны, ибо такова история данной части планеты. Там либо у власти военные диктаторы, например, типа аргентинца генерала Хуана Доминго Перона или чилийца генерала Аугусто Пиночета. Генералов-диктаторов в Латинской Америке — пруд пруди почти в любой стране. Либо же — абсолютно проамериканские марионеточные «демократические правительства» с негодяями во главе, типа гаитян отца и сына Дювалье или никарагуанца Сомосы, как писали в былые годы, человека с «тёмным» прошлым сутенёра. Латинская Америка почти 200 лет — просто сырьевая база США и Европы, там абсолютно независимые государства существовали крайне короткое время. До 90% населения практически любой латиноамериканской страны — это беднота и нищие. Никому из граждан, допустим, Армении, Грузии, Украины и других, это ничего не напоминает? Жаль, если не напоминает… А вот авторитаризм Чавеса и Мадуро — это форма правления, как раз во имя беднейшей части народа, против богатеев и спекулянтов, против продажной части бизнесменов-компрадоров. Вот почему в Венесуэле не нужно «сгонять» народ на митинги в поддержку власти — бедняки сами бросаются против проамериканской «демократической оппозиции». Отсюда и жёсткие столкновения между сторонниками «Движения чавистов» и проамериканскими марионетками. Отсюда и то, что уже есть жертвы среди противостоящих в Венесуэле.

Организация американских государств (ОАГ), которая пошла на поводу у США и признала некого Хуана Гуайдо «переходным президентом», не признавая законно избранного Мадуро — это больше никому не нужная международная структура, потому что давно состоит на содержании бюджета США. Да и в самой Южной Америке большая часть общества крайне скептически смотрела и смотрит на ОАГ. Вот что пишет в эти дни колумбийский аналитик Пабло Хофре в газете «El Ciudadano» о бессилии организаций типа ОАГ и их ненужности: «Сирийский, ливийский и даже северокорейский сценарии здесь невозможны. МЕРКОСУР и ОАГ нельзя рассматривать в качестве самостоятельных фигур, имеющих достаточное влияние и способных что-то изменить. Макри и Темер — далеко не те люди, которые могли бы организовать что-то серьёзное, да им и не до этого — свои дела не блестящи». И сейчас в Латинской Америке наметился ещё один целый «горный хребет» раскола на планете. Смотрим: такие страны, как Аргентина, Бразилия, где недавно США спровоцировали смену власти, как рабы, поддерживают любой пук из Вашингтона. Страны же, хоть частично себя уважающие, стойко стоят на стороне Мадуро, будь то в прямой (как Куба, Никарагуа, Боливия) или в косвенной (Мексика, Уругвай) форме. Европа не в счёт — это дурацкий континент, где только время от времени вспоминают о том, что они когда-то были суверенными государствами, в том числе и — мировыми державами. Представьте себе — даже в Аргентине население, вопреки проамериканским марионеткам во власти, больше склонно слушать общенационального кумира, футболиста Диего Марадону, чем своё правительство. 24 января знаменитый аргентинец опубликовал в «Instagram» свою фотографию в кепке в цветах национального флага Венесуэлы и написал: «Я не собираюсь меняться. Сегодня, больше чем когда-либо, я с президентом Николасом Мадуро. В Венесуэле правит народ. Я люблю вас!»

Во всех странах, к примеру, членах СНГ должны знать — это не так просто. Слова Марадоны вызовут вскоре настоящие политические цунами во многих странах Латнской Америки. Латиноамериканцы обожают своих футбольных кумиров. И часто их футболисты после завершения спортивной карьеры — да, становятся политиками, депутатами. Или просто уважаемыми членами общества, к которым вынуждены прислушиваться и власти. В это части света, если хочешь нравиться рядовым гражданам — да, надо демонстративно любить футбол и футболистов. Надо с ними фоткаться и делать вид, что прислушиваешься к кумирам толпы. Марадону же знает не только Латинская Америка — у него последователи и болельщики по всему миру. Марадона, признанный одним из лучших футболистов XX века, всегда открыто выражал свою приверженность левому политическому лагерю. На его теле есть татуировки с изображением революционеров Фиделя Кастро и Эрнесто Че Геварры. Марадона знаком со многими крупными политиками Южной Америки, стран других частей мира, с некоторыми из них он вообще лично дружит. И если Марадона утверждает, что «в Венесуэле правит народ» — будьте уверены, что громадная, многомиллионная армия футбольных болельщиков в Латинской Америке, Европе, Азии и Африке поверит ему, а не Госдепартаменту США…

Китай и Россия предостерегли Вашингтон от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Иран и Турция — даже Турция! — выразили личную поддержку президенту Мадуро. Россия даже предостерегла США от военного вмешательства в Венесуэле, потому что, уже не первый месяц, поступали сведения о том, что Вашингтон готовил и операцию военного вторжения с целью свержения народного правления «чавистов». Заявления президента РФ Владимира Путина и МИД России все последние дни многократно транслировали и ретранслировали многочисленные российские СМИ, телеканалы, и там нечего добавить и комментировать — всё настолько прозрачно в российской позиции. Меньше упоминалось о реакции Китая и Ирана. 24 января официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявила, что Пекин выступает против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, призывая все страны уважать суверенитет этой страны: «Мы всегда придерживаемся принципа невмешательства во внутренние дела других стан, выступаем против любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы». По некоторым данным, ситуация в Южной Америке удостоилась внимания и специального заседания в руководстве КПК. Это нуждается в проверке и перепроверке, но, тем не менее, ниже по тексту читатели поймут, что подобный интерес к ситуации со стороны высшего руководства китайских коммунистов вполне вероятен и обоснован.

В тот же день 24 января официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми выразил поддержку его страны венесуэльскому народу и правительству против «любого рода иностранного вмешательства» во внутренние дела этой латиноамериканской страны. «Исламская Республика Иран поддерживает правительство и народ Венесуэлы против любого иностранного вмешательства в его внутренние дела или любого незаконного акта, такого как попытки организовать переворот и антинародные меры», — заявил Кассеми в специальном документе МИД Ирана, сообщало иранское агентство Tasnim News. «Мы надеемся, что любые политические разногласия или проблемы в Венесуэле будут разрешены народом и правительством страны как можно скорее путём принятия правовых и мирных решений», — добавил Кассеми. Тегеран считает события в Венесуэле результатом вмешательства США во внутренние дела страны, подчеркнул официальный представитель МИД ИРИ. Не правда ли, ощущается идентичная схожесть комментариев по Венесуэле, последовавших из России и Ирана? И это — тоже из череды доказательств союзнических отношений Тегерана и Москвы. Мир лишний раз убедился в том, что, как сказал 25 января в своей в Институте иранско-евразийских исследований (IRAS) в Тегеране, посол Ирана в России Мехди Санайи, «развитие отношений между Ираном и Россией в сфере политики и безопасности после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (JCPOA) стало беспрецедентным», сообщило агентство Mehr News. Иранские СМИ подчёркивали, что данное заявление МИД Ирана появилось сразу после того, лидер «венесуэльской оппозиции» Хуан Гуайдо объявил себя «временно исполняющим обязанности президента», завоевав поддержку Вашингтона и многих латиноамериканских стран и побудив президента-социалиста Николаса Мадуро разорвать отношения с США. Реакция Ирана вполне понятна и ожидаема — а почему, объясним ниже.

Даже в полностью подчинённой Вашингтону, соседней с Венесуэлой Колумбии находятся смелые голоса экспертов, говорящих о том, что на самом деле происходит сейчас в Венесуэле. Вот что написал колумбийский аналитик Пабло Хофре в газете «El Ciudadano»: «Страна, которой управляет Николас Мадуро, имеет важное геополитическое значение, поэтому не должно никого удивлять оживление различных государств, имеющих свои интересы в этом регионе. И главным образом это касается трёх супердержав: США, Китая и России. КНР и РФ инвестировали в Венесуэлу немалое количество денег (сельское хозяйство, нефтедобыча, вооружения и индустрия), но объясняется их активность не только этим, а также попытками США «растолкать» соперников и утвердиться в регионе. Уступить Штатам сейчас означает закрыть дверь в будущее: сомнительно, что Вашингтон хочет прийти сюда лишь на время, американцы не стремятся акцентировать внимание на своем интересе, предпочитая действовать руками своих помощников — стран ОАГ». Реакция России и Китая, по оценке Хофре, выглядит внешне невыразительной и почти неприметной: «Ни та, ни другая страна не сделали громогласных заявлений, намекающих на возможную помощь нынешнему правительству не только экономическими, но и военными методами. Однако реальные действия РФ и КНР позволяют понять, что уступать свои позиции в Венесуэле они не собираются. Русские не кричат, но действуют жёстко: они сами находятся под санкциями США и знают, что это такое и как работает. Знают и как работать против этого».

Особо добавить к этому нечего. Разве что напомним, что обострение в Венесуэле американцы посредством своей «демократической клиентуры» устроили именно после того, как в этой стране 11 декабря 2018 г., как уже ранее сообщалось, совершали посадку после дальнего перелёта два российских стратегических бомбардировщика «Белые лебеди» Ту-160 и сопровождавшая их авиагруппа ВКС России (Ан-124 и Ил-62). И даже полетали совместно с венесуэльскими ВВС. Шли также публикации о том, что в венесуэльских силах ПВО «начали говорить по-русски», и так далее. Ещё больше неприятностей причинило США заявление министра обороны Ирана бригадного генерала Амира Хатами о том, что его страна «готова передать Венесуэле свой опыт в оборонной сфере». Хатами в составе многочисленной иранской делегации приезжал в январе 2019-го в Каракас для участия в церемонии инаугурации Николаса Мадуро. «Заправилы США ввиду своего имперского духа враждуют со свободными и суверенными правительствами и народами, и ИРИ полна решимости развивать и углублять свои отношения с суверенными странами мира, в том числе Венесуэлой в разных сферах», — сказал бригадный генерал Амир Хатами. Министр обороны и поддержки ВС Ирана, сделав акцент на необходимости активизировать уровень сотрудничества двух стран в разных сферах, сказал, что 40 лет насильственных акций США в отношении народа Ирана не принесли им никаких результатов, а Иран оказав сопротивление и, сделав акцент на своих внутренних возможностях, сегодня является передовым во всех сферах, особенно оборонной. Николас Мадуро в ответном слове, выразив признательность министру обороны и поддержки ВС Ирана и сопровождающей его делегации за участие в церемонии инаугурации, подчеркнул волю Каракаса к развитию отношений с Тегераном.

Отметим, что взаимный интерес друг к другу у Венесуэлы и Ирана не новость — сближение между ними на почве антиамериканизма началось ещё с 2005 г., или, по крайней мере, взять дату «2005 год» за новую точку отсчёта в развитии ирано-венесуэльских отношений, когда между двумя странами было заключено 26 соглашений о сотрудничества в различных сферах. Так что мир точно понимает — нет никакой революции в Венесуэле, есть попытка госпереоворота и передачи власти в руки предателей, марионеток США. Почему мы указываем, что «мир понимает»? Согласитесь — если так считают Россия, Китай и Иран, то тут не хватает только Индии, чтобы утверждать: практически половина мира против США и против проамериканских марионеток в Венесуэле.

Ещё несколько слов об особом характере ирано-венесуэльских отношений и, разумеется, особом интересе Ирана к этой южноамериканской стране. Присутствие представителя Ирана на инаугурации венесуэльского президента Мадуро заставляет вспомнить историю взаимоотношений двух, казалось бы, непохожих друг на друга стран, расположенных на разных континентах. Участие посланца Исламской Республики в этой церемонии, тем более в ранге министра обороны, наводит на мысль о далеко идущих планах давних партнёров. Напомним, что первым из латиноамериканских лидеров, повернувшихся лицом к Ирану, был именно покойный венесуэльский президент Уго Чавес, пришедший к власти в феврале 1999 г. Поначалу интерес диктовался чисто прагматическими соображениями, поскольку в числе приоритетных шагов на международной арене была необходимость придать второе дыхание Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК), созданной Венесуэлой для консолидации указанной группы стран во имя создания нового экономического порядка. К моменту вступления Чавеса в должность ОПЕК, некогда влиятельная структура, испытывала отнюдь не лучшие времена. Задумав провести в Каракасе II-й конгресс этой организации для придания ей дополнительного импульса, глава Венесуэлы предпринял поездку по входящим в неё странам, включая Иран. С тех пор Чавес бывал там как минимум шесть раз. Особо тесными отношения стали после избрания президентом Ирана Махмуда Ахмадинеджада. И понятно, почему — экс-президент Ирана практически всем миром воспринимался как пассионарный, даже «революционный» антиамериканец и антисионист. А таковыми были и убеждения полковника Чавеса. Мы напомним лишь два из всех высказываний покойного венесуэльского президента о конфликте Израиля с палестинцами. 28 ноября 2009 г., приветствуя главу Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмуда Аббаса в Каракасе, полковник Чавес заявлял: «С первого дня Боливарианской революции» (т.е. с момента прихода к власти Чавеса в 1999 г. — прим.) Венесуэла встала на сторону Палестины, борьбы палестинского народа против империи янки и её лакеев. Мы ещё раз твёрдо подтверждаем здесь, в Каракасе, наши обязательства в поддержку палестинцев, нашу солидарность с борьбой палестинского народа за восстановление своих прав и создание палестинского государства со столицей в священном Иерусалиме». Второй эпизод — 22 сентября 2011 г. Чавес направил генсеку ООН Пан Ги Муну в рамках подготовки к обсуждению на Генассамблее ООН и в Совете Безопасности ООН просьбы Палестины о неотложном признании ПНА независимой страной. Вот что тогда писал Чавес в своём обращении к мировому сообществу: «Признание со стороны ООН станет историческим шагом по отношению к палестинскому народу, который на протяжении многих лет страдает от гнёта. В течение последних дней, Вашингтон несколько раз повторял слова о том, что наложит вето на резолюцию Совета Безопасности, но на Генеральной Ассамблее большинство для этого решения гарантировано. Это означает, что будет заблокирована только одна часть палестинского стремления к независимости, и это всё. Как мы знаем, империя Соединённых Штатов, как и в других подобных случаях, ведёт себя в мире, руководствуясь двойной моралью — она действует в Ливии, а с другой стороны — позволяет Израилю делать то, что он хочет. США превратились в главного сторонника Холокоста, который терпит палестинский народ от сионистских варваров».

На наш взгляд, возвращение к заявлениям предшественника и учителя Мадуро — полковника Чавеса, вполне наглядно показывает, за что именно «наказывают» Венесуэлу США, Запад, можем предположить, что «из тени» ‑ и Израиль. И вполне становится понятным, почему так сильно притягивались все эти годы друг к другу Боливарианская революция Венесуэлы и Исламская революция Ирана. Чавес всегда считал Исламскую Республику образцом демократии. Подчёркивал, что обе страны входят в «единый фронт борьбы с великодержавным империализмом, пытающимся покончить с идентичностью и самоопределением народов». В марте 2005 г. Венесуэлу посетил тогдашний президент Ирана Мохаммад Хатами. Регулярными стали контакты между первыми лицами, министрами и парламентариями. В ходе визитов было подписано дополнительно 70 протоколов к уже имеющимся 270 соглашениям в области промышленности, сельского хозяйства, энергетики и передачи технологии. Иран возводил в Венесуэле заводы по сборке автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных машин и велосипедов, молочные фабрики и иные объекты. В свою очередь, в Иран поставлялось значительное количество бензина. В перспективе предполагалось резко увеличить иранские капиталовложения в Венесуэлу. Ключевой сферой сотрудничества Венесуэлы и Ирана стала энергетика. «Мы надеемся, что иранские нефтяные компании развернут деятельность в поясе реки Ориноко», — подчёркивал Чавес. Высокий иранский гость присутствовал на церемонии начала бурения скважины в штате Ансоатеги.

Стремительное сближение двух государств и их лидеров, переросшее в тесную дружбу, помимо взаимодействия в рамках ОПЕК с целью сохранения высоких цен на углеводородное сырь, строилось на противостоянии общему врагу в лице США. Они именовали сверхдержаву мировым жандармом, обвиняли её в гегемонизме, навязывании своих порядков и собственной модели общественного устройства, разрушении самобытных цивилизаций, выступали единым фронтом на всех престижных форумах. Хотя учитывая антисионизм Чавеса, можно предполагать, что Каракас и Тегеран отлично понимали друг друга и в рамках Палестинской проблемы. Чавес постоянно подчёркивал: «Венесуэла всегда и везде будет вместе с Ираном — в любое время, в любой ситуации». Ему всегда вторил Ахмадинеджад: «Иран и Венесуэла стоят рядом и поддерживают друг друга. Я чувствую, что встретил брата и человека, с которым находишься в одном окопе». Тепло принимая президента Хатами, Чавес грозил: «Если Соединённые Штаты посмеют подвергнуть бомбовым ударам иранские ядерные объекты, то они лишатся поставок венесуэльской нефти». Разумеется, Венесуэла поддерживала и поддерживает право Ирана осваивать ядерную энергию в мирных целях. Существует и идеологическая подоплёка крепнущего взаимопонимания. Сам Мадуро, когда был спикер парламента, еаходясь в Тегеране в апреле 2005 г., подчёркивал: «Венесуэла и другие страны континента стремятся воспользоваться опытом Исламской революции. Иран может проложить путь к более тесному сотрудничеству между революционными группами Ближнего Востока и Латинской Америки». Автор данных строк может самолично подтвердить — будучи в феврале 2017 г. в Тегеране, приглашённым на организованную Мажлесом (парламентом) ИРИ крупную международную конференцию «Вместе — поможем Палестинской интифаде», имел возможность воочию увидеть, как много приезжает в Иран делегаций из латиноамериканских стран и как с большой теплотой их принимают в Тегеране. Под этим всем — реально, самая настоящая идеологическая общность, базой которой является явный антиамериканский, «анти-янковский» настрой и Ирана, и Латинской Америки.

Сейчас, когда резко обострены отношения между США и Ираном, когда после многочисленных нападок Дональда Трампа, не признававшего легитимность ядерной сделки, заключенной Тегераном с «шестёркой», и тем паче — после выхода США из документа JCPOA, введения Вашингтоном «новых санкций» против Ирана, создаются объективные и субъективные предпосылки для ещё более тесного иранцев и венесуэльцев. Излишне говорить о том, что и Венесуэла подвергается давлению Вашингтона, требующего проведения «давно назревших реформ для вывода страны из социально-экономического кризиса». Сиречь — для полной и безоговорочной передачи страны и её богатств под внешнее управление. Разумеется, американцев и их ведущих энергетических концернов… Кроме того, из конфиденциальных источников в американской администрации известно, что венесуэльские власти подозреваются США и Израилем в том, что материально поддерживают проиранскую ливанскую партию «Хезболлах». Иранское руководство усиленно намекает Вашингтону на то, что в случае продолжения давления весьма вероятно резкое увеличение проблем для Белого дома и внутри США. Впрочем, Иран не скрывает — все, кто поддерживает антиреволюционные «движения» и террористические группировки типа «Моджахеддин-э-хальк» (MEK), в том числе и из стран Европы, столкнутся с адекватными шагами Тегерана.

Иран действительно надеется расширить военное сотрудничество с Венесуэлой. В этом плане его внимание, в частности, привлёк и блиц-визит российских самолётов-ракетоносцев Ту-160 в Боливарианскую республику. На встрече с венесуэльским коллегой Владимиром Падрино Лопесом глава Минобороны поддержки ВС Ирана Хатами, хоть и смотрелся белой вороной на фоне гражданских лиц, но выглядел уверенно и непоколебимо. Не исключено, что в ходе переговоров были достигнуты конкретные договоренности. Что же касается слухов о якобы строительстве иранских военных баз, то, согласно действующей в Венесуэле Конституции, на территории страны такая ситуация невозможна. Впрочем, не стоит забывать, что в 2017 г. по инициативе Мадуро была создана Национальная конституционная ассамблея с целью внесения кардинальных поправок в Основной закон. И, возможно, вопрос о базах войдёт когда-нибудь в число этих поправок.

К нашему изложению неплохим дополнением станут также ещё два заявления. 24 января Министерство нефти Венесуэлы заявило, что считает законным президентом Боливарианской республики Николаса Мадуро, избранного на внеочередных выборах в мае 2018 г. В министерстве нефти Венесуэлы прямо заявили, что проамериканская оппозиция пытается силой захватить власть в стране, но во всём нефтяном секторе Боливарианской республики считают, что единственным легитимным президентом является только Мадуро. Это очень важно — нефтепромышленники Венесуэлы не горят желанием уходить с рынка и изо всей энергетической сферы, даже если за переворотчиками в Каракасе стоят США, Запад, Израиль и иже с ними. Стоит отметить, что по разным оценкам Венесуэла является мировым лидером по разведанным запасам нефти. Экономика Венесуэлы основана на добыче нефти, которая даёт 95% экспортных доходов, более 50% доходной части государственного бюджета и около 30% ВВП. А 25 января партия «Хезболлах», то есть, по сути, главная политическая сила Ливана (именно эта партия победила на последних ливанских парламентских выборах) распространила своё официальное заявление: «Партия решительно осуждает попытку государственного переворота против законного правительства страны, поддерживаемую США. Весь мир понимает, что целью вмешательства США является не защита демократии и свободы, а контроль над ресурсами страны, а также наказание государств, отстаивающих свой суверенитет». Заявление «Хезболлах» уместно считать официальной позицией если и не правительства, то — уж точно, парламента Ливана.

Загадывать исход в Венесуэле пока трудно, но уже видно, что первоначальный план США и их союзников рухнул — на сторону уличных переворотчиков не перешли ни армия, ни главные подразделения Национальной гвардии, ни нефтепромышленники. Россия, Китай и Иран возглавили группу держав, не пожелавших предавать Венесуэлу. И кто теперь «рухнет» — Мадуро или Трамп, коль скоро план свержения Мадуро точно припишут лично президенту США, сказать ещё трудней. Ведь в США всё ещё «шатдаунничают». А вдруг вся катавасия вокруг Венесуэлы и Мадуро возьмёт да заведёт вашингтонцев к импичменту Трампа?.. Так или иначе, «большая Евразийская тройка» (Россия, Китай, Иран), как представляет, свои тактику и стратегию в отношении конфронтации Венесуэла-уличные путчисты-США уже избрала.