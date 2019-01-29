Project Syndicate: Судьбу ЕС решит исход борьбы с евроскептиками

Александр Белов, , 08:07 — REGNUM

Приведут ли майские выборы в Европейский парламент к политической революции в ЕС? Популистские и националистические партии, безусловно, рассчитывают на это. Эти партии обещают положить конец свободному передвижению людей в рамках ЕС, отменить санкции против России, отказаться от НАТО, отказаться от будущих торговых соглашений, отменить политику в сфере борьбы с изменением климата и запретить однополые браки, пишет Марк Леонард в статье для издания Project Syndicate.

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Большая часть перечисленных обещаний уже давно включена в предвыборные программы партий евроскептиков. Крупный опрос, проведенный в 27 европейских странах Сьюзи Деннисон и Павлом Зерка из Европейского совета по международным отношениям (ECFR), который будет опубликован на следующей неделе, показал, что в этом году избиратели больше поддерживают обещания евроскептиков, чем в прошлом году.

В прошлом европейские выборы носили преимущественно общенациональный характер. Имела место низкая явка избирателей. Однако, похоже, что эти дни остались в прошлом. Нынешние выборы уже превратились в общеевропейское событие. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини создали популистский альянс. Они намерены захватить европейские институты и обратить вспять процесс европейской интеграции. Они предлагают не что иное, как переформатирование Запада на основе нелиберальных ценностей.

Более того, явка избирателей в 2019 году, скорее всего, будет намного выше, чем обычно, на 20−40%. Европейские популисты могут сделать ставку на европейцев, которые считают, что традиционные партии забыли о них. Если эти избиратели пойдут на выборы, а сторонники умеренных лидеров, таких как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, останутся дома, то результаты популистских партий могут значительно превзойти результаты нынешних опросов общественного мнения.

Более того, исследование ECFR показало, что, даже получив парламентское меньшинство, группировка евроскептиков может серьезно ограничить возможности ЕС в решении проблем избирателей. Например, заполучив всего лишь одну треть парламентских мест, популисты могут заблокировать санкции против государств-членов, которые нарушают правила ЕС и принцип верховенства закона. В настоящее время ЕС ввел ряд санкций в отношении правительства партии «Право и справедливость» (PiS) в Польше и правительства Орбана в Венгрии. Популистские партии могут также сорвать переговоры по бюджету ЕС. Получив парламентское меньшинство или установив контроль над определенными парламентскими комитетами, евроскептики могут воспрепятствовать заключению международных торговых сделок и помешать назначениям в Европейскую комиссию. Популисты, которые получат места в парламенте, также будут стремиться ослабить внешнюю политику ЕС. Учитывая то, что многие европейские популистские партии имеют финансовые связи с Кремлем, их цель состоит в том, чтобы ослабить европейские санкции против России. Помимо этого, популисты также стремятся сорвать усилия, предпринимаемые европейскими правительствами в рамках Парижского соглашения по климату.

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Что еще хуже, проевропейские партии, похоже, оказались в ловушке, которую подготовили антиевропейские партии. По всей Европе либералы, зеленые и многие левые партии рассматривают выборы в Европейский парламент как борьбу между глобализмом и патриотизмом. Это политическое обрамление скорее сыграет на руку евроскептикам, чем кому-либо еще. Однако еще ничего не потеряно. Чтобы избежать разгрома, проевропейские партии не должны идти на поводу у евроскептиков, которые называют проевропейские партии сторонниками статус-кво в Брюсселе. Это означает, что проевропейские партии должны начать честно критиковать недостатки ЕС, избегая при этом неправильной поляризации.

По крайней мере в теории политика Макрона всё еще представляет собой лучшую проевропейскую альтернативу атавистическому национализму. Но для того, чтобы предотвратить популистскую революцию в мае, Макрону и другим европейским лидерам придется выйти за пределы тесного космополитического элитного круга. В противном случае они попадут в ловушку евроскептиков.