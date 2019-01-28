Виталий Кличко госпитализирован в Австрии

Вена, , 23:58 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко помещён в больницу в Австрии. Об этом 28 января сообщила изданию Liga.net его пресс-секретарь Оксана Зиновьева.

По её словам, причиной госпитализации экс-чемпиона мира по боксу послужило обострение последствий старой травмы спины, которую он получил во время подготовки к бою с американцем Джамилом Макклайном в 2007 году.

Как уточнила пресс-секретарь, Кличко был доставлен в клинику города Санкт-Иоганн-ин-Тироль ещё 26 января из швейцарского Давоса, где он принимал участие во Всемирном экономическом форуме.

В больнице мэр украинской столицы «проходит обследование и реабилитацию», отметила Зиновьева. Сколько времени может продлиться госпитализация, она не сообщила.

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