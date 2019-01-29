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Группа Лимы назначила срочное заседание по Венесуэле

Политика

Внеочередное собрание состоится 4 февраля в Канаде

Оттава, 29 января 2019, 00:08 — REGNUM  Группа Лимы объявила о внеочередном собрании в связи с кризисом в Венесуэле, 28 января передает агентство Reuters.

Срочное заседание латиноамериканских стран-союзников США назначено на 4 февраля и будет проходить в столице Канады.

«Мадуро создал экономический, политический и гуманитарный кризис, (который) создает огромные проблемы… для всего нашего полушария», — пояснила журналистам смысл предстоящего собрания глава МИД Канады Христя Фриланд.

По словам Фриланд, представители стран Группы Лимы намерены «обсудить, какие шаги можно предпринять, чтобы поддержать временного президента Хуана Гуайдо и народ Венесуэлы».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя главой республики. Реальная власть в стране остается у законного президента Николаса Мадуро, однако США и ряд их союзников уже успели признать Гуайдо «временным президентом» Венесуэлы.

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Политический кризис в Венесуэле
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